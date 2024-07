Van fan tot algemeen directeur, Merijn Goris over de plannen bij Willem II

Al van jongs af aan zat hij al achter de goal bij Willem II. Nu op 36-jarige leeftijd mag hij zich de nieuwe algemeen directeur van de Tricolores noemen. Merijn Goris vertelt over een unieke kans, de overstap van het bedrijfsleven naar het voetbal en de kansen die er liggen bij Willem II.

“Deze kans komt maar één keer in je leven voorbij”, vertelt de kersverse algemeen directeur. “We wisten ook dat ons een hectische periode stond te wachten met een verhuizing en alles wat er verder nog op ons af zou komen. Ik ben blij dat mijn vrouw er ook achter stond, maar zij is net zo groot Willem II-fan als dat ik ben.”

Jarenlang volgde Merijn Goris zijn club, Willem II, vanuit Ethiopië. Daar was hij de CEO van Holland Dairy, de marktleider op het gebied van zuivel in het Afrikaanse land. Samen met zijn hoogzwangere vrouw en drie kinderen beviel het daar prima. Maar toen hij een vacature zag voor algemeen directeur bij de Tilburgers wist hij dat dit een kans was die hij niet kon laten gaan.

“Ik ga niet als fan het geld uitgeven. Daar hebben wij hele goede mensen voor. Je moet van jezelf weten waar je wel en niet goed in bent. Natuurlijk zal ik net als elk ander in het stadion een mening hebben over het voetbal, maar daar zal ik mij niet actief mee bemoeien. Daar hebben we Tom (red. Caluwé), Freek Heerkens, de scouting en de technische staf voor.”

De Goirlenaar zat vroeger al op de tribunes achter de goal vol emotie mee te leven met zijn club. “Dat wordt wel een dingetje komend seizoen. Ik mag toch iets minder emotioneel zijn als we in de laatste minuut verliezen”, vertelt hij met een lach. Maar is het niet gevaarlijk dat hij als supporter instapt als algemeen directeur?

Dat Willem II zijn eerste klus wordt in het voetbal hoeft volgens de algemeen directeur, die zeer welbespraakt is, geen probleem te zijn. “Even plat gezegd. In mijn vorige rol moest ik zorgen voor een hogere omzet en lagere kosten. De winst ging op dat moment naar de aandeelhouders. Nu moet hetzelfde gebeuren, alleen gaat die winst naar de prestaties op het veld. Je hoeft naar mijn mening geen voetballer te zijn geweest om een voetbalclub te leiden. In Ethiopië wist ik ook niet hoe ik yoghurt moest maken, maar ik verkocht het wel. Ik zie genoeg bedrijfsmatige raakvlakken.”

Maar zo simpel als de vergelijking klinkt, is het natuurlijk niet. Uitdagingen zijn er genoeg bij het gepromoveerde Willem II. “Veel mensen denken altijd dat de mogelijkheden eindeloos zijn nu we Eredivisie spelen, maar dat is natuurlijk nog niet zo. Eerst zullen we stabiel moeten worden. Maar daarvoor is dit jaar cruciaal. Doelend op de nieuwe mediadeal die na 2025 van kracht wordt, waarbij de verschillen tussen de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie nog groter worden. We moeten erin blijven en dan kunnen we onze plannen gaan uitvoeren.”