Jonge vrouw thuis mishandeld en aangerand terwijl dochtertje boven slaapt

Een jonge vrouw uit Sprundel is vorig jaar mishandeld en aangerand in haar eigen huis, terwijl haar dochtertje boven lag te slapen. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda. Daar stond Hicham L. (35) uit Tilburg voor de rechter, maar die ontkende dat hij verder was gegaan dan een paar klappen.

Ja, hij had haar wel geslagen. Maar 1 keer op haar gezicht en verder 1 keer op haar been. Meer niet. En die aanranding en poging tot verkrachting, daar klopte helemaal niets van. De vrouw uit Sprundel heeft een heel ander verhaal. Zij haalde hem op de late avond van 21 augustus 2023 op in Breda. Zij had een vermoeden dat hij vreemdging en dat klopte ook. Hij had al een paar dagen niets van zich laten horen en dat was vreemd voor iemand die geen eigen huis had op dat moment. In de auto op weg naar Sprundel zou Hicham meteen gewelddadig zijn geworden, zo verklaarde de vrouw. Hicham had stevig gedronken en had nog een fles wodka bij zich om nog veel meer te gaan drinken.

"Mijn dochtertje lag boven. Ik durfde niet terug te vechten."

Eenmaal in haar huis zou Hicham hebben geprobeerd de vrouw uit te kleden en haar te betasten en zoenen. Toen dat niets werd, sloeg en schopte hij haar. De vrouw las in de rechtbank een verklaring voor en vertelde doodsbang te zijn geweest. “Ik voelde alleen maar angst en zag geen uitweg. Mijn dochtertje lag boven. Ik durfde niet terug te vechten, want als ik bewusteloos zou raken, zou mijn dochter alleen zijn.” Ondertussen wist ze toch de politie te alarmeren en die kwam snel ter plaatse. Hicham verzette zich zo hevig bij zijn aanhouding dat agenten hem met een taser tegen de grond moesten werken. Hicham denkt dat de vrouw hem een hak wil zetten omdat hun relatie voorbij was. Uit wraak zou ze aangifte hebben gedaan van aanranding en poging tot verkrachting. Wat tegen Hicham spreekt, is een strafblad van maar liefst 18 pagina’s. Met daarop ook veel geweld. De reclassering ziet in hem een man die veel begeleiding nodig heeft. Allereerst met zijn drankverslaving en zijn dagbesteding en daarvoor worden behandelingen geadviseerd.

"Hij heeft haar echt vernederd."