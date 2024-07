Blauwalg gevonden in natuurzwemwater, zwemmen afgeraden

In zwemplas Rakelbos in Westelbeers is de giftige bacterie blauwalg gevonden. Zwemmen in dit water wordt door de provincie Noord-Brabant afgeraden tot de kwaliteit van het water is verbeterd.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van de provincie kwam de bacterie bij een controle tegen. Als zwemmers blauwalg binnenkrijgen, kan dat zorgen voor irritaties aan de huid of maag- en darmklachten. Vooral kinderen zijn daar vatbaar voor. Het is opvallend dat nu in dit zwemwater blauwalg wordt gevonden. De Unie van Waterschappen kwam eerder deze week met het bericht dat de bacterie door het natte weer maar weinig voorkomt. Blauwalg groeit bij hoge temperaturen en weinig stroming van het water. Door de vele regenval van de afgelopen tijd is er juist veel doorstroming. Negatief advies

Volgens de provincie Noord-Brabant geldt een negatief zwemadvies voor zwemplas het Rakelbos. Dat betekent dat mensen wordt afgeraden in het water te zwemmen, maar ze mogen dat uiteindelijk zelf bepalen. Er kan ook een zwemverbod worden opgelegd. Dat is hier niet het geval. De meeste veilige zwemwateren in de natuur kunnen worden herkend aan borden die de provincie heeft neergezet. Ze staan ook op deze website.