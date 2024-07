Van der Winkel tevreden na kwalificatie, 'al laten punten dat niet zien'

Handboogschutter Laura van der Winkel (22) treft zondag in de knock-outfase van de Olympische Spelen een sterke tegenstander. Van der Winkel kwam donderdagochtend als eerste Brabantse sporter op de Spelen in Parijs in actie en eindigde in de kwalificaties als 59e van de 64 schutters. Waardoor ze nu zondag nummer zes Diananda Choirunisa uit Indonesië ontmoet.

Ook in teamverband ziet het er niet al te rooskleurig uit voor TeamNL, met nummer vijf Frankrijk als komende opponent.

TeamNL met Laura van der Winkel, Gaby Schloesser en Quinty Roeffen, wiens scores donderdag bij elkaar werden opgeteld, eindigde op de bijbaan op de Esplanade des Invalides in Parijs als twaalfde en daarmee laatste. Van der Winkel eindigde individueel het laagst met haar 59e plaats. Roeffen werd 55e en Schloesser 35e.

"Het was heel anders dan een normale wereldbeker", gaf Van der Winkel na afloop van de kwalificatie aan. "De eerste rondes was dat echt even wennen, daarna was het prima. Ik ga met een tevreden gevoel weg, ook al laten de punten dat niet zien. Ik heb wel echt kunnen genieten, dat brengt me ook al best wat waarde."

Gespannen

Bondscoach Jacqueline van Rozendaal merkte dat de handboogschutters gespannen waren. Dat kwam onder andere door de grote aandacht van de media. "Dit was voor ons een heksenketel met zoveel indrukken."

De volgende tegenstander in teamverband is dus Frankrijk. Deze wedstrijd wordt gespeeld op de hoofdbaan met tribunes.

Wereldrecord

In de kwalificaties maakte Lim Siheyon uit Zuid-Korea de meeste indruk. De belangrijkste kandidate voor het goud schoot vanaf 70 meter met 72 pijlen een puntenaantal van 694, een wereldrecord. Het vorige record werd in 2019 door landgenote Kang Chaeyoung geschoten tijdens het WK in Den Bosch.