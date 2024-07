Gratis piano? Het was nog nooit zo makkelijk in de regio Eindhoven

Op Marktplaats staat een lange lijst met piano’s die worden aangeboden in en rond Eindhoven. Ze zijn vaak gratis of voor een laag bedrag op te halen. Kringloopwinkels laten weten de instrumenten niet meer aan te nemen. "Maar het is niet zo dat de populariteit van piano's afneemt."

Eén van de mensen die zijn piano op Marktplaats heeft gezet is Kevin uit Son en Breugel. Zijn vader kocht het instrument omdat hij het wilde leren spelen. “Daarnaast staat het leuk in het huis. Je kan er ook wat dingen opzetten, dat maakt het wat minder saai dan een tafel bijvoorbeeld.”

“Door de ziekte van mijn vader doen we hem weg, ik ga hem zelf ook niet meer leren bespelen, tenminste niet op de korte termijn. Het geld dat de piano oplevert wil ik stoppen in de aanschaf van een campertje.”

Dat de verkoop van de piano zoden aan de dijk zet, lijkt echter niet het geval. “Ik merk weinig interesse, ik heb één bod gehad van 50 euro waarop ik nog niet heb gereageerd. De advertentie is net iets meer dan dan 100 keer bekeken sinds ik hem eind mei op de website zette. Misschien komt het ook omdat we zelf weinig van de piano weten, bijvoorbeeld hoe oud hij is.”

Kringloop

Ook bij twee Eindhovense kringloopwinkels worden regelmatig piano’s aangeboden. “Ze blijven gewoon heel lang staan”, zegt een medewerker van Karoesell aan de Edisonstraat. “Het verbaast me niks dat dat op Marktplaats ook zo is. Als we een huis leeg halen en er staat een piano in, dan nemen we hem wel mee en zetten we hem in de winkel. Maar anders niet.”

Bij kringloopwinkel Dorcas aan de Brussellaan denken ze er hetzelfde over. “Ze blijven echt heel, heel lang staan", zegt een medewerker. De laatste keer duurde het een jaar voordat iemand de piano wilde meenemen. Hij heeft er toen 15 euro voor betaald. We waren blij er vanaf te zijn want ze nemen veel ruimte in beslag. Ze wegen ook zo een paar honderd kilo dus je tilt je er ook nog eens een breuk aan”, vertelt een medewerker.

Wereldwonder

Monique van Hoorn, van Van Hoorn Piano’s aan de Aalsterweg, heeft wel een idee hoe het komt dat het over het algemeen moeilijk is om van tweedehands piano’s af te komen. “Mensen zijn snel geneigd te denken dat ze een verborgen wereldwonder in huis hebben staan. Piano’s kunnen heel lang mee gaan, maar op een moment zijn ze ook op. Er wordt vaak onderschat hoe duur het is om een piano te laten stemmen of te laten repareren.”

Piano’s die voorbij hun levensduur zijn, eindigen vervolgens op Marktplaats, zegt Van Hoorn. “Dat is aanlokkelijk want het kost ook veel moeite om ze naar de stort te brengen. Maar voor heel oude piano’s is dat wel het beste. De meeste mensen blijven ook niet 40 jaar in dezelfde auto rijden. Daarnaast zit er vaak wat sentiment aan zo’n instrument, waardoor mensen het niet graag weg willen doen.”

Corona

Maar soms is dat wel de juist oplossing, zegt Van Hoorn. Het is namelijk niet zo dat het slecht gaat in de pianobranche. “In de coronaperiode zijn heel veel jonge mensen begonnen met pianospelen, gewoon met lessen die ze vonden op YouTube. Daarvoor zijn ze elektrische piano’s gaan aanschaffen. Ook die zie je nu veel op Marktplaats verschijnen, omdat veel van die mensen een akoestisch instrument willen aanschaffen.”