ED-columnist Jos Kessels (71) overleden

Eindhovens Dagblad-columnist Jos Kessels is op 71-jarige leeftijd overleden. De krant meldt dat hij donderdagavond 'op een rustige manier' is heengegaan.

Kessels was achttien jaar lang columnist voor de Eindhovense krant. "In mei werd zijn column stopgezet omdat hij ziek werd. Tijdelijk, was de bedoeling, maar beter is hij niet meer geworden", schrijft de krant. De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Kessels ging in 2018 op 66-jarige leeftijd met pensioen. Toch bleef hij drie keer per week een stukje schrijven op zijn vertrouwde plek in de krant. Zijn column stond steevast op pagina twee.