Medaille voor Giel die 90-jarige Diny uit de sloot redde: 'Eeuwig dankbaar'

Na het voetballen reed de 23-jarige Giel uit Best nietsvermoedend naar huis, totdat hij een rollator op het voetpad bij een sloot zag staan. Hij twijfelde geen moment en ging kijken. Zo redde hij de 90-jarige Diny die tijdens een wandeling in de sloot viel en daar niet zelfstandig uitkwam. Voor zijn heldendaad krijgt Giel nu een bronzen medaille van de gemeente Best. "Niets meer dan normaal."

Giel twijfelde niet en schoot de vrouw te hulp. “Ze lag daar op haar rug, met haar gezicht nog net boven water. Dan twijfel je natuurlijk niet. Het was niet makkelijk haar uit het water te krijgen, omdat het aan de kant spekglad was", blikt hij terug.

Het was slecht weer toen Giel afgelopen maart thuiskwam van het voetbal. Het regende bovendien al maandenlang waardoor het water in de sloten hoog stond.

"Uiteindelijk is het gelukt. Ze had een alarm-apparaatje om haar nek hangen, maar dat deed het niet onder water. Eenmaal aan de oppervlakte deed dat het wel, waardoor haar dochter snel ter plaatse kwam.”

De vrouw was de 90-jarige Diny. Ze ging regelmatig een stukje wandelen. En als ze dan moe was, zette ze haar rollator tegen een boom en ging ze er even op zitten. Dit keer viel ze, en terwijl ze probeerde op te klauteren verloor ze haar evenwicht en belandde in het water.

Marianne van Laarhoven, de dochter van Diny, wist op dat moment al dat haar moeder in de problemen zat door een alarm-apparaatje dat bij haar moeder om haar nek hing. Samen met haar buurman ging ze op zoek.

“Ik hoorde via het alarm dat ze in het water was beland, maar toen het apparaatje onder water ging, kon ik haar niet meer verstaan. Ik heb mijn buurman gebeld en we zijn samen direct gaan zoeken. Het probleem is dat er overal bij ons in de buurt slootjes zijn.”

Toen Giel Diny eenmaal op de kant had, werd haar dochter opnieuw gebeld met het alarm-apparaatje. “Toen ben ik er zo snel mogelijk heen gegaan. Ik zag mijn moeder nat en onder de modder aan de kant zitten”, vertelt Marianne.

“Ik heb haar snel in de auto gezet. We zijn naar huis gegaan en daar is ze onder de douche gegaan. Daarna heeft ze nog een uur voor de haard gezeten, pas toen was ze weer op temperatuur.”