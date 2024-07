Drugslab brandt af, maar eigenaar schuur heeft er 'niks mee te maken'

De eigenaar van de schuur in Zevenbergschen Hoek, waar begin mei een drugslab uitbrandde, is niet betrokken bij dat drugslab. Dat verklaarde hij vrijdag tijdens een eerste tussentijdse zitting voor de rechtbank in Breda. Raymond van den B. (51) verhuurde zijn schuur aan anderen, zo vertelde hij. Op 2 mei ging dat gebouw met daarin het drugslab in vlammen op.

Raymond zit sinds de brand in de schuur naast zijn huis aan de Achterdijk in Zevenbergschen Hoek in de cel. En daar wil hij graag snel weer uit. Hij wil voor zijn vriendin zorgen, die zijn hulp hard nodig heeft. Maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. Raymond wordt voorlopig gezien als hoofdverdachte van het runnen van een drugslab. In de schuur en in zijn huis werden bijvoorbeeld 12 jerrycans met amfetamineolie gevonden en nog eens 37 liter methamfetamine en een paar emmers vol hennep. Het verweer van Raymond dat hij daar niets mee te maken heeft, vindt de rechtbank te mager. Die denkt dat Raymond behalve die spullen op zijn terrein en in zijn huis ook betrokken was bij het maken van mdma en amfetamine. Het zag er professioneel uit, concludeerde de rechter. “Het zag er niet uit als een lab waar mensen voor het eerst iets gaan proberen.”

Marcel van Dorst/ SQ Vision