Busje na ongeluk in brand gevlogen, A73 afgesloten

Op de A73 ter hoogte van Cuijk is na een ongeluk waarbij meerdere voertuigen betrokken waren, een busje in brand gevlogen. De weg richting Nijmegen is daarom dicht. Hierdoor ontstaat er een file tussen Boxmeer en Cuijk.

Hoe het busje in brand is gevlogen en of er gewonden zijn, is nog onduidelijk. De brandweer is aanwezig om de brand te bestrijden. Beide rijstroken richting Nijmegen zijn afgesloten. Ook heeft de politie een rijstrook richting Boxmeer afgesloten vanwege de heftige vlammen.