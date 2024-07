Volksbuurt is woedend door onverwachte komst daklozenopvang

Bewoners van de Gampel in Breda staan op hun achterste benen door de onverwachte en onaangekondigde komst van een daklozenopvang in hun buurt. Per 1 september trekt de Stichting De Herberg in het pand van de Kerk van Nazarener in de Odilia van Salmstraat. In de volkswijk zijn ze woedend omdat ze er zelf achter moesten komen en al genoeg problemen hebben. "De honkbalknuppel staat klaar, want dit gaat ellende geven."

De buurtbewoonsters Bep en Christine nemen geen blad voor de mond. Ze zijn boos over de komst van de dak- en thuislozen in hun straat. "We willen hier geen zwervers en verslaafden", zegt Bep. "Ik heb mijn deuren en ramen altijd open staan en die moet ik dan op slot gaan doen. Daar komt alleen maar ellende van." Buurvrouw Christine vult haar aan. "Ik heb helemaal niks tegen deze mensen en snap best dat ze ook ergens heen moeten", vertelt ze. "Maar toch niet in een woonwijk met heel veel kinderen. Dat geeft overlast. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Maar als dat gebeurt, pakken we de knuppels en dan kunnen ze ze krijgen."

"We zijn hier een volksbuurt en van een potje vechten zijn we helemaal niet bang."

De komst van de dagopvang van daklozenopvang De Herberg zorgt voor veel emotie in Fellenoord, zoals de wijk officieel heet. Hoewel het om beperkte dagopvang gaat, steekt het de bewoners dat er vooraf niets met hen besproken is. Ze moesten er zelf achter komen via de website van de christelijke Stichting De Herberg. "Dat is niet goed gegaan en dat is spijtig", zegt directeur-bestuurder Hanneke van Herwijnen van de hulporganisatie. "We wilden ze in augustus informeren, maar het is eerder op onze Facebookpagina terecht gekomen. Dat hadden we anders moeten doen." "Ik snap de onrust en de zorgen die onze komst veroorzaakt", vervolgt ze. "Als er nu al zoveel problemen in de wijk zijn, kan ik me dat best wel voorstellen. De geluiden van de bewoners zijn behoorlijk hard en soms ook wel verontrustend. Ik heb inmiddels wat mensen gesproken en dat was best pittig. Maar ik merk dat er daarna wat rust komt. Er wordt gewaardeerd dat we onze deuren openzetten en het serieus oppakken."

"De opvang in een woonwijk is lastig, maar helaas is dit ook de samenleving."

De bewoners van de volksbuurt zijn vooral bang dat een deel van de daklozen voor hun deuren gaat rondhangen en voor een toename van drugsoverlast, diefstal en agressie zorgt. "We hadden er graag zeggenschap over gehad", zegt bewoner Danny Remy. "Want we hebben al genoeg problemen in onze wijk omdat die tegen het centrum ligt. Er wordt hier dagelijks op elke hoek van de straat gedeald in drugs. Deze wijk is al niet best en dan is het niet handig om dit er nog eens bovenop te gooien." Dan escaleert de zaak, denkt buurtgenoot Jan. "Ik denk dat het een hoop agressie gaat opleveren", zegt hij. "Ik ben bij hun huidige locatie gaan kijken en heb gezien wat daar rondloopt. Dat zijn dezelfde mensen die in stadspark Valkenberg voor overlast zorgen. We zijn hier een volksbuurt en voor een potje vechten zijn wij helemaal niet bang. En dat gaat gebeuren als er hier iets gestolen wordt. Dan sta ik niet voor onze mensen in." "Als wij er zijn, zwerven de mensen in ieder geval niet op straat rond", vertelt Hanneke van Herwijnen van De Herberg. "En dat zijn echt niet allemaal verslaafden, maar ook mensen die psychisch kwetsbaar of eenzaam zijn. Ook mensen zoals jij en ik. Dat de opvang in een woonwijk komt is lastig, maar helaas is dit ook de samenleving. We moeten er het beste van maken en er komt een plan van aanpak. Zo komt er onder meer een maandelijks overleg met de bewoners. We blijven in gesprek."

"Ik vind het mooi dat dit pand een opvangfunctie krijgt en ontvang ze met open armen."

Maar niet iedereen is trouwens tegen. Zoals Sandra, eigenaresse van de kapsalon die in het bewuste pand gevestigd is. "Daklozen zijn mensen die aan de rand van de maatschappij staan en vaak worden uitgekotst", zegt ze. "Maar het kan iedereen overkomen en ik vind het wel mooi dat dit pand ook die opvangfunctie krijgt. Ik zal ze met open armen ontvangen." Ondanks de dreigementen willen de bewoners gelukkig zelf ook het gesprek aan gaan met de stichting. Ze sturen aan op een bijeenkomst waar iedereen zijn zorgen kan uiten. En stiekem hopen ze ook dat de gemeente Breda zich er mee gaat bemoeien. "Het pand is van een kerkelijke instelling die het aan een stichting verhuurt", zegt Danny Remy. "De gemeente heeft er daarom in de basis weinig mee van doen. Tenzij de bestemming van het pand verandert en dat zoeken wij natuurlijk uit. We laten het er niet bij zitten!"