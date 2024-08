Rob en Petra hadden een extra auto nodig voor de sport van Guusje

Sport stond altijd centraal in het gezin Steenhuis uit Grave. Met moeder Petra die de top haalde in het korfbal en vader Rob die ook op hoog niveau korfbalde, was het niet gek dat hun drie kinderen sportief werden opgevoed. Als middelste van de drie nam Guusje het judo zeer serieus. Dankzij alle investeringen van Guusje (31) en haar ouders staat de judoka voor de derde keer op de Olympische Spelen.

Guusje probeerde als kind allerlei sporten uit. "Van basketbal tot tennis, ze heeft veel ontdekt. Judo trok haar het meest. Ze was altijd al een ‘stoeier’ en ze bleek talentvol op de judomat", zegt moeder en oud-korfbalinternational Petra. Ze startte met judo in haar woonplaats Grave, maar koos vervolgens voor een stapje hogerop in Berlicum. "Dan rijd je als ouders twee of drie keer per week, wat we overigens met veel plezier deden", weet vader Rob nog. "Binnen het gezin was er absoluut geen strijd, we vonden het allemaal mooi dat Guusje het zo goed deed. Op latere leeftijd trainde ze in Hoogvliet. Omdat mijn vrouw korfbaltrainster was, hebben we een tweede auto aan moeten schaffen voor het vervoer van Guusje."

"Een hele dure sport als je niet onder een bond valt."

Volgens Rob was het niet alleen een flinke tijdsinvestering. "Als je niet onder een bond valt, dan is judo een hele dure sport. Van buitenlandse reizen, inschrijvingen voor toernooien tot judopakken en de fysiotherapeut, het kwam allemaal op ons aan. Toen ze uiteindelijk via NOC*NSF een topsportstatus afdwong en onze tweede auto kreeg, veranderde dat." "Het was voor ons als ouders wennen toen Guusje zelfstandig woonde en begeleiding vanuit de bond kreeg. Het opvoeden houdt dan eigenlijk op en het zijn anderen die invloed op haar hebben. Mensen in haar directe omgeving werden voor de topsport het allerbelangrijkst. Wij als ouders hebben ons niet met Guusje bemoeid en haar vooral positief gestimuleerd."

De ouders van Guusje bij het EK in 2017 waarbij hun dochter zilver pakte (privéfoto).

Haar moeder beschrijft Guusje als een killer, maar buiten de mat als een vriendelijke meid. "Haar mindset staat op winnen. Een gelijkspel, zoals bij voetbal, bestaat niet. Het gaat tussen jou en een ander. Als je geen killer bent, dan ga je het niet redden. Die winnaarsmentaliteit heeft Guusje overigens niet alleen op de mat hoor, ook tijdens bijvoorbeeld spelletjes. Ze wil winnen, winnen en nog eens winnen." In 2016 was Guusje in Rio de Janeiro de sparringpartner van de geselecteerde Marhinde Verkerk. In 2021 in Tokio waren de eerste Olympische Spelen waar ze daadwerkelijk aan meedeed. Parijs wordt de eerste editie met publiek waar ze in actie komt. Met op de tribune onder andere moeder Petra, een aantal familieleden en een vriendin.

"Heel hard roepen op de momenten dat het kan en mag."