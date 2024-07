Eric droeg 36 jaar geleden de vlag tijdens Spelen: 'Nog steeds kippenvel'

Zes keer deed kleiduivenschutter Eric Swinkels (75) uit Best mee aan de Olympische Spelen. Alleen Anky van Grunsven uit Erp staat met zeven edities boven hem op het lijstje. In 1988 mocht Eric de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Seoul. “Een bijzondere ervaring, zeker een hoogtepunt in mijn sportcarrière.”

De openingsceremonie vrijdagavond in Parijs kijkt hij thuis. In gedachten gaat Eric 36 jaar terug in de tijd, naar toen hij in Zuid-Korea door de toenmalige chef de mission werd gevraagd om de Nederlandse driekleur te dragen. “Ik was er als de kippen bij om ja te zeggen, een fantastische eer”, zegt hij in het Omroep Brabant-radioprogramma Lang Leve de Vrijdag.

Zijn sportieve hoogtepunt was de zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen van 1976 in het Canadese Montréal. Het dragen van de vlag in 1988 is wel een van de meest bijzondere momenten uit zijn lange loopbaan als topsporter.