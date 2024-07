Explosie bij huis waar gezin met kinderen woont, schade in de gang is fors

Bij een huis aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen vond vrijdagnacht een explosie plaats. In het huis woont een gezin met kinderen. Het gezin was thuis toen de ontploffing plaatsvond.

De melding van de explosie kwam rond halfeen 's nachts binnen bij de hulpdiensten. Illegaal vuurwerk

Vermoedelijk is er illegaal vuurwerk door de brievenbus gegooid. Door de explosie ontstond forse schade in de gang van het huis. Aan de buitenkant van het huis is weinig tot geen schade te zien. De politie doet onderzoek. Meerdere eenheden kwamen vrijdagnacht naar de Groote Wielenlaan, evenals de brandweer.

De hal van het huis in Rosmalen raakte bij de explosie beschadigd (foto: Bart Meesters).