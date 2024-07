Snelheidsduivel rijdt door rood, schept motorrijder en gaat ervandoor

Een motorrijder is vrijdagnacht geschept door een automobilist op de Grasdreef in Eindhoven. Volgens getuigen reed de automobilist veel te hard en door rood. De motor werd tientallen meters meegesleurd.

De bestuurder van de auto (37) vluchtte na de aanrijding de wijk in, maar werd wat later aangehouden bij een familielid in de wijk. Hij bleek dronken.

Botbreuken

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten naar de Grasdreef. Onder meer een traumaheli werd opgeroepen. De politie laat weten dat de motorrijder botbreuken heeft opgelopen. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De doorgaande weg door de wijk Meerhoven werd een groot deel van de avond en nacht afgesloten voor onderzoek. Dit veroorzaakte de nodige onduidelijke verkeerssituaties. Veel rondrijdende automobilisten hadden moeite de wijk in en uit te komen.