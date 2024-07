Kinderen bellen 112 voor vader, agenten schrikken van wat ze zien in huis

Agenten schrokken zich vrijdagavond een ongeluk van een ronduit schrijnende de situatie die zij aantroffen in een huis in de wijk Reeshof in Tilburg. De minderjarige kinderen die in dat huis wonen, hadden 112 gebeld omdat het niet goed ging met hun vader.

"In het huis zagen wij een grote rotzooi", laat agente Mandy weten op Instagram. "Alles was vies, de kinderen hadden geen schone kleren en de jongste twee kinderen hadden sinds donderdag niet gegeten. Ik heb zelf twee zoontjes, dus mijn moederhart brak..."

"Een kind gaf mij een knuffel, ze vond ons zo lief."

In de koelkast vonden de agenten alleen maar oud beschimmeld eten en flesjes met oude sauzen. Mandy's collega Kris kocht daarop twee warme maaltijden voor de kinderen. Die waren daar erg blij mee en begonnen meteen te eten. "Een van de twee jongste kinderen gaf mij nog een knuffel, want ze vond ons zo lief."

"De jongste twee kinderen sliepen elke avond op de twee bankjes in de kamer."

Toen de agenten een rondje door het huis maakten, zagen ze dat er te weinig bedden voor iedereen waren. "De jongste twee kinderen sliepen elke avond op de twee bankjes in de kamer." Vanwege de schrijnende situatie schakelden de agenten het crisis interventie team in. Dat heeft voor de kinderen een tijdelijke veilige plaats geregeld. Daar worden ook de kleren gewassen en gezorgd voor voldoende eten en drinken voor hen. Verder is er een zorgmelding gemaakt en is er hulp ingeschakeld om het huis weer bewoonbaar te maken.

"De tekening heeft een mooi plekje in ons bureau gekregen."

Op het moment dat Mandy wegging, kreeg ze van een van de kinderen een mooie tekening. "Heel lief! Ik hoop dat de kinderen straks de juiste hulp gaan krijgen", reageert Mandy op Instagram. "De tekening heeft een mooi plekje in ons bureau gekregen." Over de toestand van de vader van de kinderen is verder niets bekendgemaakt.