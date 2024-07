Scooterrijder rijdt agent aan die hem wil laten stoppen en gaat ervandoor

Een 21-jarige scooterrijder is vrijdagnacht aangehouden na het aanrijden van een agent op de Veemarktstraat in Tilburg. De agent zag de Tilburger rond kwart voor drie 's nachts zonder helm rijden. De agent zette zijn fiets dwars over de straat om de bestuurder tot stoppen te dwingen, maar de bestuurder reed met hoge snelheid tegen de fiets aan.

De politiebiker viel en raakte gewond. De scooterrijder reed vervolgens zonder te stoppen op hoge snelheid door in de richting van de Spoorlaan. Een andere agent slaagde erin de man in te halen en dwong hem te stoppen. De verdachte bleek onder invloed. Hij had een promillage van ruim 1,15. Dat boven het toegestane maximum. Ervaren bestuurders mogen niet rijden met meer dan 0,5 promille (ongeveer 2 glazen) alcohol in hun bloed. Voor beginnende bestuurders gelden andere regels.