Tropisch weer in aantocht: 'Van het koele zomerweer zijn we voorlopig af'

Tropische temperaturen zijn in aantocht. Begin komende week wordt het genieten voor zonaanbidders, vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Dit weekend blijft de temperatuur nog steken op 23 of 24 graden. Deze zaterdag is er volgens Floris sprake van een kleine tweedeling in de provincie. "Hoe verder je naar het westen gaat, hoe meer zonuren je mag verwachten. In het oosten is wat meer bewolking aanwezig. Uit dikkere bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Maar heel veel stelt dat allemaal niet voor. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog."

Maandag en dinsdag gaat de temperatuur verder omhoog. Maandag halen we 27 graden en dinsdag 30 graden. "Daarbij is ook dan veel ruimte voor de zon. Af en toe trekken wel wat sluierwolken voorbij, maar in het algemeen gaat de zon de komende dagen een grote rol spelen."

Vanaf woensdag wordt het volgens de weerman bij 29 of 30 graden wat klam. "Dan stijgt de kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar goed, dat is pas woensdag. Daarna krijgen we licht wisselvallig weer, met af en toe een enkele bui. Maar droge perioden met zon houden de overhand, bij een temperatuur van 26 graden. Van het echt koele zomerweer zijn we voorlopig af."