Moeder en dochter twee keer op de Spelen: 'Allebei heel analyserend'

Ze is pas 22 jaar, maar Raïsa Schoon doet voor de tweede keer mee aan de Olympische Spelen. De beachvolleyballer uit Werkendam volgt daarmee het voorbeeld van haar moeder Debora Schoon-Kadijk die zondagmiddag tijdens de eerste wedstrijd op de tribune zit. “Raïsa is een betere versie van mij, zo knap wat ze door keihard werken heeft bereikt.”

Het beachvolleybalstadion is vrijwel tegen de Eiffeltoren aangebouwd. “Erg indrukwekkend”, vindt moeder Debora. “Van alle stadions deze Spelen is dit toch wel de mooiste. Hoe ik op de tribune zit? Met gezonde spanning, maar ik ben best wel redelijk rustig. Raïsa en haar maatje Katja Stam hebben er alles aan gedaan.”

Jarenlang gaf Debora haar dochter les op het zand van de beachsportvereniging in Werkendam. “Ik heb veel talenten getraind en bij Raïsa zag ik zoveel potentie. Ze is ieder jaar gegroeid qua niveau, dus ik ben niet verrast dat ze in de top van de wereld meedraait. Ondanks dat ze in de jeugd nooit werd geselecteerd, laat ze zien dat je door hard werken ver kunt komen. Daarbij heeft ze met Katja een goede klik en moet je het nog wel iedere wedstrijd laten zien.”

In 1996 en 2000 deed Debora zelf mee aan de Spelen, waarbij de laatste editie met haar zus Rebekka. “Je merkt aan dit toernooi dat het anders is dan anders. Zo’n openingsceremonie is groots en verder komt er veel meer op je af, zoals de media. Ik heb het idee dat Raïsa en Katja daar goed mee om kunnen gaan. Ze draaien hun eigen voorbereiding en zijn nuchter, ik merk niet veel verschil met andere toernooien.”

Nog steeds traint Raïsa met haar moeder, al is ze het merendeel van de tijd met Katja in Den Haag aan het werk. “In het begon vond ze het moeilijk om daarheen te gaan, maar ze vond haar plekje en is tevreden. Ze wilde wel per se ook in Werkendam trainen, want daar haalt ze zoveel plezier uit. Ik train net iets anders, dus zo krijgt ze het beste van twee werelden. Of we aan de keukentafel ook over de sport praten? Nee, we trainen hard, maar daarbuiten laten we het los.”

Qua spel kan ze Raïsa vergelijken met de Debora van de periode rond 1996 en 2000. “Raïsa is heel analyserend, dat was ik ook. Ze bezit alle kwaliteiten en blijft haar skills perfectioneren. Wat bijzonder knap is, is dat ze de combinatie scherp en ontspannen perfect beheerst. Daardoor heeft ze tijdens wedstrijden weleens tijd over, dat lukte mij nooit. In heel weinig tijd belangrijke beslissingen nemen is een kwaliteit.”

Met hun 22 en 25 jaar zijn Raïsa Schoon en Katja Stam een jong duo in het deelnemersveld. “Ze staan vierde in de wereld, daar ben ik hartstikke trots op. In de praktijk kunnen ze van iedere tegenstander winnen, dat hebben ze ook al bewezen. Maar het zit zo dicht bij elkaar, dat het ook de andere kant op kan vallen. De eerste wedstrijd tegen een duo uit Litouwen is heel belangrijk voor het vertrouwen.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Van Harrie tot RaÏsa, deze Brabantse toppers gaan we zien op de Spelen.