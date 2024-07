Fiets van agent gestolen, terwijl die een ruzie aan het sussen was

Een agent is zaterdagnacht in het centrum van Den Bosch bestolen van zijn fiets. Dit gebeurde toen hij met collega's een ruzie aan het sussen was aan de Karrenstraat. Dit gebeurde rond vier uur 's nachts.

De politie laat weten dat er diverse camera's hangen in de binnenstad en roept de dief op zich met de fiets te melden bij het politiebureau in Den Bosch. Bij de oproep ook een waarschuwing: "Zo niet, dan maak jij binnenkort gebruik van de 'politie wake up- service'."