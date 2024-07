Dode vrouw gevonden in huis: partner meldt zich bij politie

De politie gaat ervan uit dat de vrouw die zaterdagavond dood werd gevonden in een huis aan de Wilhelminastraat in Roosendaal is omgekomen door een misdrijf. Haar partner is aangehouden. Die meldde zichzelf met hun kind bij de politie.

Agenten gingen het huis binnen nadat een familielid de politie rond kwart voor zeven belde dat de vrouw dood in het huis lag. Op hetzelfde moment meldde de man zich met het kind, dat jonger dan 10 is, in het politiebureau. De man vormde met de vrouw en het kind een gezin en woonde in dit huis. Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft het huis nauwkeurig onderzocht. Voor het kind zijn de nodige instanties ingeschakeld. De families zijn hiervan op de hoogte gebracht. Beperkingen

De verdachte is vastgezet en heeft beperkingen opgelegd gekregen. Dit houdt in dat hij buiten zijn advocaat met niemand contact mag hebben en dat er verder inhoudelijk over deze zaak geen mededelingen gedaan worden.