Kittens gedumpt in wasmand: 'Verdachte zit nu ook in een kleine ruimte...'

In Tilburg zijn zondagochtend gedumpte kittens gevonden. De diertjes waren achtergelaten in een wasmand. Mensen die de kittens zagen, belden de politie.

De kittens zijn in beslag genomen en bevinden zich tijdelijk in het politiebureau. "Ze zijn voorzien van eten en drinken en worden later opgehaald door een instantie die zorg gaat dragen voor deze lieve beestjes", laat de politie weten op social media.

Recherche

Er is een verdachte aangehouden. "Die verblijft nu ook in een ietwat kleine ruimte. Niet in een wasmand, maar bij ons… Na goed onderzoek van de agenten op straat, neemt onze recherche deze zaak in behandeling."