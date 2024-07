Trotse vader Ronald over Yibbi Jansen: 'Ze is beter dan wie dan ook'

Yibbi Jansen (24) uit Gemonde maakte zaterdag veel indruk tijdens de eerste wedstrijd van de Nederlandse hockeydames tegen Frankrijk. Met vier goals uit strafcorners was ze de grote vrouw in het met 6-2 gewonnen duel. Op de tribune zat een trotse vader Ronald, die zelf twee keer olympisch goud en een bronzen plak pakte. “Tijdens je olympisch debuut vier keer scoren is uniek.”

Het is de eerste Olympische Spelen voor Yibbi, terwijl drie jaar geleden die kans er ook was. Ze besloot zich echter zo'n half jaar voor Tokio niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. “Ze trok zelf de stekker eruit omdat het op dat moment niet bij haar paste. Achteraf heeft ze geen seconde spijt gehad. Yibbi bleef erin geloven dat haar olympische droom ooit uit zou komen. En als je dan je zo laat zien tijdens de openingswedstrijd, dan is dat mooi voor haar en voor ons als ouders", zegt Ronald in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune. Ronald zelf maakte ook ooit de beslissing om tijdelijk te stoppen als international. “Ik was na de Spelen van Seoul in 1988 tweede keeper, dat paste niet bij mijn karakter.” Uiteindelijk pakte hij in 1996 en 2000 goud met de Nederlandse ploeg. “Ik hoop dat Yibbi straks met een gouden plak hetzelfde heeft gepresteerd als haar oude, eigenwijze vader.”

"Het psychologische spel bij een strafcorner beheerst ze zo goed."

De strafcorner van SCHC-middenvelder Yibbi is van ongekende klasse. Een wapen waarmee ze al twee keer topscorer van de Hoofdklasse werd. “Ze is er op jonge leeftijd mee begonnen en daarom is ze beter dan wie dan ook. Onder andere coach Toon Siepman heeft haar volop tips meegegeven. Ik als oud-keeper hoef haar niet te vertellen hoe keepers denken. Het psychologische spel bij een strafcorner beheerst ze zo goed, daar heeft ze mij echt niet voor nodig.”

"Alles onder goud is een teleurstelling."

Oranje is de grote favoriet voor de eindzege. De Nederlandse dames leggen de lat hoog voor zichzelf. “Ze zijn hier met een missie en dat is goud. Alles daaronder is een teleurstelling. De hele wereld verwacht het ook, dat zorgt voor een enorme druk. Ook voor Yibbi, die heeft nogal een taak op zich genomen. Maar ze heeft ervaring in hoe je om moet gaan met druk, er is het volste vertrouwen.”

"Internationaal vier keer scoren is super bijzonder."

De oud-speelster van HC ’s-Hertogenbosch en Oranje-Rood uit Eindhoven blijft zelf nuchter. “Ik heb weleens vier keer gescoord, maar internationaal is dat super bijzonder. We hebben veel strafcorners gehaald en ik heb er veel op getraind. Als ik dan aan mag leggen, dan heb ik het vertrouwen dat het goed komt. En dan vallen ze erin zoals zaterdag. Waar dit gaat eindigen, dat gaan we wel zien.” Maandag speelt Oranje de tweede wedstrijd tegen Duitsland.