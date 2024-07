Recordtransfer van de baan: geen miljoenen voor NAC

Het had een recordtransfer moeten worden voor NAC. Maar in plaats van miljoenen euro's in de clubkas blijft Aimé Omgba in Breda voetballen. De Belgische club KAA Gent wil na de medische keuring van de middenvelder opnieuw om de tafel. NAC ziet dat echter niet zitten.

Tussen beide clubs was een formeel akkoord bereikt en daarom leek de transfer zo goed als zeker. De onderhandelingen duurden enkele weken, zo geeft NAC aan. KAA Gent gaat na de medische keuring van de middenvelder niet meer akkoord en wil nieuwe gesprekken. "Vanwege deze onverwachte en teleurstellende wending in de eindfase van de mogelijke transfer, voor zowel Omgba als NAC, en mede gezien het huidige doorlopende contract van de speler, eist de club Omgba per direct weer op", zo is op de website van NAC te lezen.

"Genoeg waardevolle tijd verloren gegaan."

"Aimé is nog steeds contractspeler van NAC Breda. Na een proces van weken is er genoeg waardevolle tijd in de voorbereiding op een loodzwaar seizoen verloren gegaan, zowel voor Aimé als voor de club", aldus technisch directeur Peter Maas op de clubsite.

"Deze onverwachte wending gooit roet in het eten."

"Met de finish in zicht leek alles tot een goed einde te komen voor de betrokken partijen, echter gooit deze onverwachte wending - na een akkoord op voorwaarden - roet in het eten. Dan staan we voor onze club, selectie en haar spelers. Daar ligt onze verantwoordelijkheid en daarmee willen we een mooi en succesvol jaar realiseren. Deze duidelijkheid helpt hierbij en zorgt ervoor dat we snel voor over kunnen tot volledige focus met het team, zonder afleiding", zegt Maas. Omgba kende een sterk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Met zijn zeven goals en vijf assists was de aanvallende middenvelder een belangrijke speler bij de promovendus.