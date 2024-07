Aanhouding na dollemansrit richting Antwerpen, kind (5) achterin auto

Een automobilist is zondagnacht aangehouden na een politieachtervolging van Prinsenbeek tot Antwerpen. De bestuurder reed onder meer over de vluchtstrook en haalde rechts in om aan de politie te ontkomen.

Achteraf bleek dat achterin de auto ook nog een kind (5) in de auto zat. Poging doodslag

De automobilist is aangehouden vanwege poging doodslag. Agenten hebben zich ontfermd over het kind en de moeder. Wat er precies is voorgevallen, is vooralsnog niet bekendgemaakt.