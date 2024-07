Man (30) rijdt in op agenten tijdens achtervolging met kind (5) in auto

Een 30-jarige automobilist uit Rotterdam is zondagnacht op agenten ingereden tijdens een achtervolging door de politie. De man werd achtervolgd van Prinsenbeek tot Antwerpen, daar kon hij worden opgepakt. In de auto zaten ook een moeder en haar vijfjarige dochter.

De man ging ervandoor toen agenten hem bij Prinsenbeek wilden laten stoppen voor een reguliere verkeerscontrole. Waarom hij dit deed, is de politie nog niet duidelijk. De politie ging achter hem aan. De Rotterdammer reed over de vluchtstrook en haalde rechts in om aan de agenten te ontkomen.

Wegblokkade

In een poging de man te stoppen, werd een wegblokkade opgeworpen. Maar ook die stopte de man niet. Hij reed in op de auto waarin de agenten zaten en passeerde de blokkade, maar stopte korte tijd later alsnog.

"Hij zag kennelijk geen andere optie meer met de Nederlandse en de Belgische politie achter hem aan", vertelt een politiewoordvoerster. Hij werd vervolgens door de Belgische politie aangehouden.

Poging doodslag

Bij de aanhouding bleek pas dat de vrouw en het kind in de auto zaten. Agenten ontfermden zich over hen. De politie kon maandagochtend nog niet melden wat de relatie is tussen de man en de vrouw en het kind,