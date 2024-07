Dode gevonden in het water, politie zet omgeving af

In het water aan de Oranjelaan in Beek en Donk is een dode gevonden. Dat maakte de politie maandagochtend vroeg bekend. De melding dat daar iemand in het water lag, kwam rond halfzes binnen bij de hulpdiensten.

Een voorbijganger waarschuwde de hulpdiensten toen die bij het water een fiets zag liggen. Op de stoep is bloed te zien, maar of dat hiermee te maken heeft of dat dit er al langer ligt, is een 112-correspondent niet bekend. Duikers

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Er is volgens een woordvoerder nog veel onduidelijk. Duikers van de politie halen het lichaam uit het water.

Op de stoep is bloed te zien (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).