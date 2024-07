Man (81) komt in het water terecht na val van fiets en overlijdt

Een man van 81 uit Laarbeek is maandagochtend dood gevonden in het water aan de Oranjelaan in Beek en Donk, nadat hij langs het water van de fiets was gevallen. De politie laat weten dat het om een eenzijdig ongeluk gaat.

Een voorbijganger zag maandagochtend rond kwart voor zes een fiets bij het water liggen en waarschuwde de hulpdiensten. Duikers haalden vervolgens een lichaam uit het water. De politie deed onderzoek aan de Oranjelaan. Rond kwart voor elf 's ochtends werd gemeld dat de man door een eenzijdig ongeluk om het leven was gekomen. Eerder werd een misdrijf al uitgesloten.