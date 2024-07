Gewonde schildpad heeft meerdere breuken, arts verlost hem uit z'n lijden

Een schildpad die zondag zwaargewond langs de weg in Schijndel werd gevonden, had meerdere breuken in zijn schild. Het dier was er zo slecht aan toe, dat de dierenarts het beestje uit zijn lijden moest verlossen. “Waarschijnlijk is het dier overreden”, meldt de dierenambulance.

De medewerkers van de dierenambulance kregen een melding van iemand die het dier midden op de weg had zien liggen. “Toen we aankwamen, was meteen duidelijk dat deze schildpad zo snel mogelijk uit zijn lijden verlost moest worden. Hij had meerdere breuken in zijn schild en buikschild”, vertelt voorzitter Rens van Lieshout van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

Op foto’s is te zien dat het dier op zijn buik bloedde. "Schildpadden hebben hun schild als bescherming en trekken hun poten en kop in als er gevaar dreigt. Maar deze liet zijn pootjes en kop hangen, dat is een teken dat hij al ver heen was." Als alleen het schild kapot was, was dat nog te herstellen. Maar dit diertje was volgens de dierenambulance zwaargewond.

De schildpad werd in een extra koele ruimte naar de dierenarts vervoerd, om pijn en stress te verminderen. In een dierenkliniek in Schaijk is het beestje ingeslapen. Het beestje is vermoedelijk gedumpt. "Schildpadden hebben warmte nodig om te overleven en daarom is deze waarschijnlijk op het asfalt gaan liggen", legt Rens uit.

De dierenambulance roept mensen die hun schildpad kwijt zijn op om contact op te nemen met de dierenkliniek. Het dier wordt daar voorlopig bewaard. Het gaat om een Zaagrugschildpad, een exotische waterschildpad die veel mensen thuis houden in een aquarium.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Vorige maand werd ook al in de natuur een schildpad gevonden

In Roosendaal ontsnapte schildpad Theo