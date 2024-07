Gedumpte schildpadden sterven langzame hongerdood: ‘Heel zielig’

Steeds vaker worden er schildpadden in de natuur gevonden. In drie weken tijd kwamen er bij de schildpaddenopvang in Ravenstein 32 schildpadden binnen. Die zijn naar de grootste schildpaddenopvang in Friesland gebracht, maar daar geldt vanaf nu een opnamestop. Omdat het de komende dagen tropisch warm wordt, vrezen ze in Ravenstein ook voor een volle opvang.

"We nemen nu alleen nog gewonde schildpadden mee", zegt Lonneke Beerens, vrijwilliger bij dierenambulance Brabant Noord-Oost en de schildpaddenopvang. In de opvang in Ravenstein worden de dieren eerst onderzocht op ziektes en gaan ze in quarantaine. Daarna zouden de dieren naar de opvang in Friesland worden gebracht. Maar dat nu dus niet door de opnamestop. "We hebben veertig bakken, waar één of maximaal twee schildpadden in kunnen", zegt Lonneke. "We kunnen dus tachtig schildpadden kwijt, maar dat is niet ideaal. Zeker niet voor langere tijd. Dus binnenkort zitten wij ook vol." Hoewel de regels steeds strenger worden, mogen sommige schildpadden nog als huisdier gehouden worden. Waaronder de Zaagrugschildpad, die zondag zwaargewond in Schijndel werd gevonden. De dierenambulance pleit daarom voor een totaalverbod. "Die soorten worden steeds vaker gedumpt", zegt Lonneke. "Waarschijnlijk omdat het houden van schildpadden veel tijd en kennis vraagt. Ook is er een steeds groter en duurder aquarium nodig. En dus belanden ze uiteindelijk in de sloot." LEES OOK: Schildpad ligt met kapot schild en bebloede buik midden op de weg Maar in de Nederlandse natuur kunnen schildpadden niet overleven. Daar is het niet warm genoeg voor. Als ze niet aangereden worden, zoals in Schijndel, dan sterven ze een langzame hongerdood, legt Lonneke uit. "Als mensen schildpadden zien zitten, denken ze vaak: wat gezellig, die zitten zo lekker in de zon. Maar dat doen ze puur om te overleven", vertelt ze. "Ondertussen vreten ze hun eigen reserves op, omdat ze honger hebben."

"Ze worden broodmager en gaan langzaam dood, maar dat kan wel zes jaar duren."

"Hoewel een schildpad er van de buitenkant dan nog prima uitziet, is hij eigenlijk ziek. Ze worden broodmager en gaan langzaam dood, maar dat kan wel zes jaar duren." Het advies van de overheid is om de schildpadden te laten zitten tot ze dood gaan. Maar die lijdensweg wil de dierenambulance de dieren besparen. Bovendien zijn schildpadden schadelijk voor onze natuur, legt Lonneke uit: "Alles wat hier wel hoort, zoals slakken, planten en insecten, wordt opgegeten." Hoewel ze eieren leggen, kunnen schildpadden zich in Nederland niet voortplanten. "Maar verwacht wordt dat dat vanaf 2040 wel kan, door de klimaatverandering", zegt Lonneke. Ondertussen worden er steeds meer schildpadden gevonden. Dit jaar zijn dat er in Nederland al 1000 en dat is meer dan andere jaren. "De overheid doet nu niks, maar er moeten meer opvangplekken komen. Want anders moeten we tegen die tijd alle schildpadden inslapen."

"Geef ze de goedkoopste kattenbrokjes die je in de supermarkt kunt vinden."

Omdat de temperaturen deze week omhoog schieten, verwachten de medewerkers van de dierenambulance een piek in het aantal schildpadden dat gevonden wordt. Maar die kunnen niet allemaal meer opgevangen worden. Daarom worden alleen zieke en gewonde schildpadden nog meegenomen.