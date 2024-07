Jeffrey Herlings uit Oploo heeft zondag op imponerende wijze de GP van Vlaanderen op zijn naam geschreven. In het zand van Lommel liet hij zien nog altijd in aanspraak te maken op de wereldtitel in de MXGP. In de MX2 zette Kay de Wolf uit Eersel ook een grote stap naar het kampioenschap door de Grote Prijs in België te winnen. Dit en meer zie je in MX Brabant.