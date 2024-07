Oudere vrouw bestolen door nepagenten, verdachten opgepakt

Twee nepagenten zijn zondagavond aangehouden in Nieuwegein na het oplichten van een oudere vrouw in Zevenbergen. Ze had hen haar pinpas, geld en sieraden afgegeven.

Het slachtoffer werd rond halfelf 's avonds gebeld door een man. Die zei van de politie te zijn en vertelde dat hij informatie had dat er bij haar ingebroken zou gaan worden. Er zou direct iemand langskomen om haar huis te checken.

Keurige man

Er werd vrijwel direct bij haar thuis gebeld. De vrouw opende de deur. "Een keurige man stapte binnen en begon direct haar vertrouwen te winnen door een praatje met haar aan te knopen", laat de politie weten.

Na enige tijd vroeg hij om haar geld, haar sieraden en haar pinpas. De vrouw vertrouwde de man en gaf hem de spullen. Hierna gaf hij aan dat hij de spullen ging veiligstellen en vertrok hij.

Kenteken

Ongeveer tegelijkertijd werd de meldkamer gebeld door een iemand die al langere tijd een auto met iemand erin had zien staan in Zevenbergen. Het kenteken van deze auto werd doorgegeven.

Korte tijd later meldde de vrouw zich bij de politie. Ze realiseerde zich dat ze slachtoffer was geworden van nepagenten. De echte agenten vermoedden dat de auto waarvan het nummerbord was doorgegeven hier weleens mee te maken zou kunnen hebben.

Cadeaukaart

Korte tijd later werd die auto gezien in Nieuwegein. Agenten van de eenheid Zeeland-West-Brabant, Midden-Nederland en de Landelijke Expertise & Operationele Dienst werkten samen om de bestuurder van deze auto tot stoppen te dwingen.

In de auto zaten een 23-jarige man uit Rijswijk en een 19-jarige man uit Amsterdam. Agenten vonden in de auto een pinpas die op naam van het slachtoffer staat, geld, sieraden en een cadeaukaart die de verdachten onderweg bij een tankstation hadden gekocht met de pinpas van het slachtoffer.

De mannen zijn aangehouden en naar het politiebureau in Breda gebracht.

Waarschuwing

De politie benadrukt dat ze nooit naar je bankpas en pincode zal vragen. "Verder zullen we nooit jouw sieraden meenemen."

Een politieagent in burger moet ook altijd een politielegitimatie kunnen tonen. "Je kunt altijd de politie via 112 bellen om te checken of de man of vrouw die bij jou voor de deur staat wel een agent is."