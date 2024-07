Superschattig: pasgeboren fretkat voor het eerst naar buiten in dierentuin

Een jonge fretkat heeft maandag voor het eerst zijn nest in BestZOO verlaten om samen met zijn moeder van de zon te genieten. Het bijzondere roofdier ging voor het eerst sinds de geboorte het buitenverblijf in.

De fretkat, ook wel fossa genoemd, werd op 2 juni geboren in de dierentuin in Best. De eerste acht weken verbleef het jong samen met moeder in de nestkast. Zij werden niet gestoord door de verzorgers van de dierentuin.

De fretkat is het grootste roofdier van Madagaskar, waar hij zowel in bomen als op de grond leeft. Het is het eerste jong dat geboren werd in BestZOO. De fretkat leeft samen met zijn vader van twaalf jaar oud en moeder van zes jaar oud in een verblijf dat in 2019 nog compleet werd vernieuwd. De dieren zijn opgenomen in het Europese fokprogramma voor bedreigde diersoorten.