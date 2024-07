Veilig zwemmen op vakantie: hier moet je op letten

Als je nu lekker aan het zwembad ligt op vakantie, denk je er waarschijnlijk niet over na of dat zwembad wel veilig is. Maar in het buitenland is dat vaak niet het geval. Zo verdronk de negenjarige Fenna uit Breda precies twee jaar geleden toen ze met haar haren vast kwam te zitten in een afzuiginstallatie. Iedere zomer overlijden er kinderen door die onveilige roosters. Maar wat kan je als ouders doen om dat te voorkomen?

Het probleem van onveilige zwembadroosters is groot. Precieze aantallen zijn er niet, maar volgens de Blue Cap Foundation, die zich inzet voor veiligere zwembaden, verdrinken er wereldwijd jaarlijks meerdere mensen doordat ze worden vastgezogen. Sinds 2000 zijn er zo’n 400 ongelukken geregistreerd, waarvan meer dan de helft met dodelijke afloop. En dat is volgens Mark Koudijs van Zwembadinspecties.nl waarschijnlijk het topje van de ijsberg. "Er gebeuren nog vaker ongelukken, maar als mensen met de schrik vrijkomen, hoor je daar meestal niks van", legt hij uit. "Meestal komt het pas aan het licht als het zo ernstig is als bij Fenna." Bas en Michelle waarschuwen anderen voor het gevaar van zwembaden, nadat hun dochter Fenna twee jaar geleden vast kwam te zitten in een zwembadrooster en overleed:

Mark is verantwoordelijk voor de inspecties van Nederlandse zwembaden. "Eens in de drie jaar moet een zwembad gekeurd worden om het Blue Cap-keurmerk te krijgen. En als er een glijbaan of andere attractie met afzuiginstallaties bij komt, moet er opnieuw gekeurd worden", legt Mark uit. Die controles gebeuren met matten met sensoren die de zuigkracht kunnen meten. Maar bijvoorbeeld ook met een stok met haren eraan. Raakt dat haar bij een test verstrikt? Dan kan dat ook bij een kind gebeuren. Door die methodes gebeuren er volgens Koudijs in Nederland niet of nauwelijks meer ongelukken met afzuigroosters.

Hier moet je volgens Mark Koudijs van Zwembadinspecites.nl op letten Kindvriendelijke vakantieparken zijn niet altijd veilig. Houdt je kinderen dus zoveel mogelijk in het oog.

Maak met je kinderen een rondje om het zwembad en wijs ze op de afzuigers en roosters.

De nieuwere zwembaden met van die richels op de kant zijn meestal veilig. Maar dat is niet zeker als er attracties in staan, zoals waterglijbanen, spuwende kikkers of een jacuzzi.

Staat het water 20 of 30 centimeter onder de rand? Dan zitten er vaak afzuigopeningen in de wand of op de bodem. Dit is meestal het geval bij oudere zwembaden. Daar moet je extra alert op zijn.

Doe het haar in een vlecht. Als je toch vast komt te zitten Niet trekken. Probeer je vingers eronder te duwen, zodat er lucht bij komt, of rol het lichaam van de kant. Daardoor verbreek je het vacuüm.

En als de haren vast zitten, snij het dan af. De kans dat dat lukt is groter dan knippen, omdat haren onder water vaak tussen de scharen dubbel vouwen.

Hier zie je wat er gebeurt als je vastgezogen wordt in een zwembad: