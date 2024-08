Lekke band of ketting eraf? Dan houdt Edwin de Olympische droom in leven

"Als je mij in beeld ziet, gaat er iets niet goed." Zo omschrijft Edwin van Vugt zijn rol deze Olympische Spelen. En toch speelt hij als mecanicien van de Nederlandse wielrensters misschien wel een cruciale rol bij een eventuele medaille komende zondag in de wegwedstrijd.

Maar eerst even terug naar Heeswijk-Dinther, waar Edwin normaal gesproken zijn werk uitvoert. In de schuur achter zijn huis, maakt hij racefietsen in orde die tot in de puntjes aansluiten bij de bijbehorende renner. En dat zijn niet de minsten.

"Tadej Pogacar pakte zijn eerste twee Tour de France-zeges op een fiets van mij, Remco Evenepoel werd wereldkampioen tijdrijden, Annemiek van Vleuten olympisch kampioen tijdrijden..." En zo gaat het rijtje nog wel even verder. Shirtjes met daarop bedankteksten aan Edwin vullen als ware relikwieën de muren van zijn werkplaats.

Je zou je haast afvragen: kun je nog wel een tijdrit winnen zónder een speciale fiets van Edwin. "Ik zou willen zeggen van niet", lacht hij. "Maar ik heb natuurlijk ook concurrentie in dit wereldje. En toch... Het gebeurt wel vaak."

En nu bivakkeert hij dus twee weken als dé technische man van de Nederlandse vrouwenwielrensters in Parijs. Of eigenlijk, net daarbuiten. Grinnikend: "Wij zitten hier in een soort top secret hotel, bovenop een berg. Lekker buiten de stad, in alle rust."