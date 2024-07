Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Op de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vandaag weer veel Brabanders in actie. Denk bijvoorbeeld aan het roeien, judo en in het hockey. We zetten voor het gemak op een rijtje welke sporters uit onze provincie dinsdag in actie komen.

Om tien voor elf komt roeister Lisa Scheenaard, van de Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta, in actie in de halve finale van de dubbeltwee.

In het judo werkt Joanne van Lieshout haar toernooi in de klasse tot 63 kilogram af. De wedstrijden in haar klasse begonnen om tien uur vanochtend.

Amazone Dinja van Liere komt individueel en met het team in actie in de Grand Prix-wedstrijd, het dressuurprogramma begint om elf uur vanochtend.

Marrit Steenbergen doet om elf uur vanochtend mee aan de series van de 100 meter vrije slag. Als ze zich plaatst voor de halve finale, komt ze om halfnegen vanavond opnieuw in actie op dit nummer.

De Oranje-hockeymannen nemen het om kwart voor een dinsdagmiddag op tegen Groot-Brittannië.

Vanmiddag om kwart over drie komt Laura van der Winkel in actie bij het handboogschieten.