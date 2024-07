Verwarde man slaat winkel kort en klein: 'Hij sloeg tot het glas kapotging'

Een verwarde man heeft maandagavond flinke schade aangericht in winkel De Smaak van Woensel in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven. De winkel, die producten van boeren uit de regio verkoopt, kan dinsdag slechts beperkt open.

De Smaak van Woensel werd drie maanden geleden geopend. In de winkel loopt geen personeel rond. Er staan alleen machines waar klanten tegen betaling bijvoorbeeld aardbeien of worsten uit kunnen halen. De winkel is normaal gesproken van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds open. Dinsdagochtend kan de winkel echter niet helemaal open. De schade aan een gedeelte van de machines is nog te groot.

“We zijn net klaar met opruimen”, zegt Eli van Rooijen, manager van De Smaak van Woensel. De man liep volgens haar maandagavond rond half negen binnen. Hij heeft vervolgens tien minuten lang vernielingen aangericht. “Hij heeft met een flesje op de ruiten van onze machines geslagen. Je ziet echt de afdrukken van het flesje in het glas. Ook heeft hij met een prullenbak van buiten op machines lopen slaan. Dat is allemaal gefilmd door onze bewakingscamera’s”, zegt Van Rooijen. “Hij heeft geslagen tot de ruitjes van sommige machines kapotgingen. De machines zelf werken gelukkig nog heel. Het is vooral het glas dat is gesneuveld. Maar goed, zeker de kleinere vakjes moeten wel echt vervangen worden. Die zijn erg beschadigd. Daarom kunnen we sommige producten nog niet uitgeven nu.”

"We geven in elk geval niet op en gaan gewoon door."

De politie was snel bij de winkel. Dit dankzij een alerte omstander, zegt Van Rooijen. “Op de beelden is te zien dat hij wordt opgepakt nadat een vrouw de politie belt. We willen graag met deze vrouw in contact komen om haar te bedanken. Dankzij haar is de schade niet nog groter.” Wanneer de winkel weer helemaal open kan, is nog onduidelijk. "Hopelijk is alles snel weer gerepareerd. We geven in elk geval niet op en gaan gewoon door", besluit Van Rooijen.