Boomtak valt op jongetje (3) in speeltuin: 'Snel snoeien voorkomt erger'

Een afgebroken tak heeft een driejarig jongetje geraakt bij een speeltuin voor zijn huis in Tilburg. De tak viel maandagavond op het Rooseveltplein naar beneden. Buurtbewoners wisten het jongetje onder de tak vandaan halen. Het kind hield er schaafwonden en blauwe plekken aan over. Maar de schrik zit er nu goed in.

Vader Wesley moest gisteren de bladeren uit de pamper van de driejarige Jayvin halen. Het gaat nu gezien de omstandigheden goed met zijn zoontje. “Hij is nu, na een nachtje in het ziekenhuis, weer thuis. Ze hebben onderzocht of hij geen hersenschudding heeft opgelopen. Dat lijkt niet zo te zijn, maar we moeten het de komende week in de gaten blijven houden,” vertelt Wesley.

Los van de schaafwonden en blauwe plekken is Jayvin wel flink geschrokken. Volgens vader Wesley durft hij niet meer naar de speeltuin te gaan.

Meldingen bij gemeente

Buurtbewoners zouden al vaker meldingen hebben gedaan over rotte boomtakken die boven het speeltuintje hangen. Dit is de eerste keer dat het mis is gegaan. De gemeente heeft de boom nu gesnoeid.

Volgens Wesley is het probleem daarmee niet mee opgelost: “Er staan nog veel meer bomen met rotte takken en houtworm hier. De gemeente zegt dat ze nog niks kunnen doen omdat de experts die de bomen beoordelen op vakantie zijn. Ze moeten die bomen snoeien voordat er nog meer ongelukken gebeuren.”

Snoeiwerk

Een woordvoerder van gemeente Tilburg geeft aan dat de bomen op het Rooseveltplein in 2023 nog zijn gesnoeid. Toen kwam er één melding over een boom op het Rooseveltplein binnen, maar deze ging niet over de gezondheid van de boom. Een buurtbewoner vond toen dat het snoeien van de bomen niet veilig genoeg gebeurde.

De onderaannemer die deze klus uitvoerde, is daar door de gemeente op aangesproken. Na het incident van maandag zijn er nog vijf meldingen binnengekomen. Verder kan de gemeente geen andere meldingen in het systeem vinden.

Hittestress

De tak is volgens de woordvoerder waarschijnlijk afgebroken door een zogenaamde ‘plakoksel’. Dat is een soort vergroeiing in de boom. Daarbij zit de tak min of meer tegen de hoofdstam ‘geplakt’, waardoor deze minder stevig hecht aan de stam van de boom.

Ook vallen bij bomen eerder takken omlaag door hittestress. “Het gaat bij het incident aan het Rooseveltplein in elk geval om een gezonde boom en een gezonde tak. Alle bomen in onze gemeente worden elke drie jaar gecontroleerd. De controle van de bomen op het Rooseveltplein staat voor dit jaar op de planning. Als daaruit blijkt dat ze moeten worden gesnoeid, dan gebeurt dit komend najaar of winter.”

De woordvoerder hoopt namens de gemeente dat het jongetje snel weer opknapt.