Fanatieke Willem II-fans niet welkom tegen Sparta na afsteken vuurwerk

Willem II speelt op 31 augustus thuis tegen Sparta Rotterdam zónder supporters op de KingSide. Op de KingSide zitten de fanatiekste aanhangers in het Tilburgse Koning Willem II Stadion. Willem II heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd vanwege het herhaaldelijk afsteken van vuurwerk tijdens de kampioenswedstrijd tegen SC Telstar vorig seizoen.

Tijdens de wedstrijd tegen Sparta zijn de vakken A, B en C gesloten. Seizoenkaarthouders van de KingSide kunnen geen tickets aanschaffen voor andere vakken. Daarnaast wordt Willem II een geldboete opgelegd. Hoe hoog die boete is, is nog onduidelijk.

In beroep

Willem II heeft ook nog een tweede schikkingsvoorstel ontvangen. Dat is gebeurd naar 'aanleiding van ongeregeldheden en het gebruik van vuurwerk' tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen eind april. Willem II heeft dat schikkingsvoorstel niet geaccepteerd en gaat in beroep.



De KNVB heeft in dat voorstel als strafeis opgelegd dat vak C de eerste twee competitiewedstrijden leeg moet blijven. Algemeen directeur Merijn Goris: "Voor de duidelijkheid: we gaan in beroep vanwege de uitvoerbaarheid van die straf. Vak A, B en C zijn ongenummerd en kunnen dus niet afzonderlijk gesloten worden."



"De inhoudelijke argumentatie voor de sanctie kunnen we niet weerleggen," zegt Goris. "Want het bewijs op basis van beeldmateriaal is duidelijk. Echter, de club heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de veiligheid in het stadion aanzienlijk te verbeteren."

Goris: "Het is aan ons om deze aanpassingen en een plan van aanpak ter voorkoming van verdere ongeregeldheden toe te lichten aan de KNVB. Zo hopen wij de tuchtcommissie van de KNVB ervan te overtuigen om af te zien van deze collectieve straf."

Misbruik

De club baalt naar eigen zeggen van het afgestoken vuurwerk. "Helaas is het afgelopen seizoen vaker voorgekomen dat de club een thuiswedstrijd zonder een deel van de supporters moest spelen. Niet voor het eerst is het afsteken van vuurwerk één van de oorzaken", schrijft de club.



Volgens Willem II worden sfeerverhogende spandoeken in sommige gevallen misbruikt als ‘dekmantel’ om gezichtsbedekkende kleding aan te trekken en zo vuurwerk af te steken of te gooien. "Hierdoor worden niet alleen de goedwillende supporters benadeeld", zo valt te lezen in het statement van de Tilburgers.

De club doet een dringend verzoek: laat vuurwerk thuis. "Bij aanhoudende problemen zal de club aanvullende maatregelen moeten nemen om toekomstige straffen te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is een verbod op spandoeken in het Koning Willem II stadion."