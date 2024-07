1/4 Vrachtwagen belandt op zijn kant in greppel, oprit snelweg nog uren dicht

Een vrachtwagen is dinsdagmiddag op zijn kant in een greppel langs e A2 beland. Dat gebeurde bij de oprit vanaf een tankstation ter hoogte van Liempde, in de richting van Eindhoven. De oprit blijft tot zeker acht uur 's avonds nog dicht, meldt Rijkswaterstaat.

De hulpdiensten zijn aanwezig en de omgeving is afgesloten. De chauffeur is gecontroleerd door ambulancepersoneel en raakte licht gewond. In de vrachtwagen werd oud papier vervoerd. Met een kraan wordt dat uit de vrachtwagen gehaald. Daarna gaat een bergingsbedrijf de vrachtwagen uit de greppel halen en afvoeren. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat brandstof uit de wagen in de greppel zou lekken.

Foto: Collin Beijk.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision.