Vuur woedt in meterkast van huis, vlammen slaan uit de voordeur

Bij een huis aan de Prins Bernhardlaan in Heeze is dinsdagmiddag brand ontstaan. Het vuur woedde volgens de brandweer vooral in de meterkast. Bij de voordeur van het huis sloegen hoge vlammen naar buiten.

De brandweer was aanwezig met drie tankautospuiten en een hoogwerker. Rond half vier was het vuur onder controle en begon de brandweer het huis te ventileren. Netbeheerder Enexis is aanwezig om de energievoorzieningen veilig af te sluiten. Ook Stichting Salvage is aanwezig om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.