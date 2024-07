Camping verbiedt fatbikes na drie ongevallen op één dag: 'Geen crossbaan'

Fatbikes zijn voortaan verboden op camping De Heische Tip in Zeeland. Maandag ging het drie keer mis op een en dezelfde dag. Er gebeurden drie ongelukken met fatbikes waarbij de kinderen die op zo’n elektrische fiets reden, lichtgewond raakten. Nu is de maat vol en besluit de camping om fatbikes niet langer op het terrein toe te laten.

Het was pas de eerste keer dat het fout ging met fatbikes op De Heische Tip, maar eigenaren Mieke de Greeff en haar man Patrick van den Berg, maakten zich al langer ongerust over dit soort fietsen op hun terrein. “Kinderen blijven kinderen, dat nemen we ze niet kwalijk en we zijn geen strafkamp. Je laat het dan toch toe, maar nu gaat het ineens drie keer fout op één dag.”

De ongelukken vielen op zich mee. De drie kinderen kwamen er ieder met wat schaafwonden en blauwe plekken vanaf, maar volgens De Greeff gebeurt het wel vaak dat auto’s plots moeten uitwijken voor crossende kinderen. “De komende drie weken zijn we nog met 1500 mensen op het terrein, dus we gaan niet afwachten tot het écht fout gaat.”, vertelt ze.

‘Irritant’

Naast de veiligheid van de kinderen en andere campinggasten, is ook de groeiende irritatie van campinggasten een belangrijke factor om het verbod in te voeren: “Met de normale fiets gaan kinderen één keer richting het water. Op de fatbike blijven ze maar aan het fietsen. Ze sjezen zo'n vijfentwintig keer op en neer langs je camper, en we horen van gasten dat ze zich hieraan irriteren”, zegt De Greeff.

Geen leeftijdslimiet

Wettelijk gezien is er geen leeftijdslimiet voor het rijden op een fatbike. Volgens De Greeff rijden op haar camping vaak kinderen tussen de negen en twaalf jaar op de fatbikes rond. De fatbikes halen met gemak snelheden tot dertig kilometer per uur. Ze zijn bovendien erg zwaar zijn en dus moeilijk onder controle te houden door kinderen. Daarom is ervoor gekozen om ze op de hele camping te verbieden.

Andere soortgelijke voertuigen, zoals elektrische stepjes of hoverboards, zijn minder gevaarlijk en dus nog toegestaan. "Maar dat wil niet zeggen dat we niet alert blijven", waarschuwen de campingeigenaren.