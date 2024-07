Dag 5 Olympische Spelen: boksen tegen het 'beest' en een olympische droom

Op de Olympisch Spelen in Parijs komen ook woensdag weer veel Brabanders in actie. In de ochtenduren probeert judoka Sanne van Dijke haar olympische droom te verwezenlijken. De Bredase Maya Kingma neemt deel aan de triatlon voor vrouwen. De hockeymannen spelen aan het eind van de middag een echte klassieker tegen Duitsland.

Groen licht voor triatlon

De organisatoren hebben eindelijk groen licht gegeven voor de start van de olympische triatlons voor vrouwen en mannen op woensdag. De wedstrijden waren eerder uitgesteld vanwege de gebrekkige waterkwaliteit van de Seine, de rivier waarin de triatleten het zwemonderdeel afwerken. De vrouwen, met Maya Kingma, starten om acht uur en de mannen om kwart voor elf. Judoka Sanne van Dijk gaat voor de olympische titel

Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther komt vanochtend vanaf tien uur in actie bij de vrouwen in de klasse tot 70 kilo. De 28-jarige judoka kende een moeilijke aanloop richting de Spelen met blessures. Zo hield een hernia haar zes maanden gekluisterd aan bed. Achter de deelname aan de Spelen stond maandenlang een vraagteken. Kort voor de Olympische Spelen is ze fit. “Het s mijn doel om olympisch kampioen te worden, daar droom ik al mijn hele leven van. Op de basisschool schreef ik deze wens op in vriendenboekjes. Ik heb nu vertrouwen in mijn lichaam en ga voor de medailles."

Sanne van Dijke droomt van olympisch goud (foto: ANP, Andre de Heus).

Hockeymannen spelen tegen Duitsland

Wedstrijden tegen Duitsland zijn altijd bijzonder. Ook tijdens de Olympische Spelen staat Nederland weer tegenover Duitsland. Beide landen voeren de ranglijst in groep A aan. Nederland heeft één punt meer dan de Duitsers. De wedstrijd tegen de Duitsers begint om halfzes. Oranjevrouwen komen een bekend gezicht tegen

De Nederlandse hockeyvrouwen komen vanavond in de wedstrijd tegen China een oude bekende tegen: Alyson Annan. De Australische vertrok na veel intern gedoe bij Oranje. In mei 2022 werd ze benoemd als bondscoach bij de vrouwen van China. Het Nederlands vrouwenteam onder leiding van bondscoach Peter van Ass won in groep A al twee wedstrijden. In de eerste wedstrijd versloeg het Frankrijk met 6-2. Vervolgens werden de Duitsers met 2-1 verslagen. Tegenstander China won tot nu toe één wedstrijd tegen Japan: 5-0. In de selectie van Oranje komen negen speelsters uit Brabant. De wedstrijd begint om kwart over acht. Marrit Steenbergen medaillekandidaat op de 100 meter vrije slag

Wereldkampioene Marrit Steenbergen uit Eindhoven heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. Steenbergen zwom een tijd van 52,86 en gaat als vijfde naar de finale. De finale van het koningsnummer staat om 20.30 uur op het programma. Steenbergen is niet de grootste favoriet, maar wordt wel gezien als een medaillekandidaat. Sarah Sjöström en oud-wereldkampioene Mollie O'Callaghan uit Australië zijn de grote kanshebbers voor goud en zilver.

Marrit Steenbergen (foto: ANP).