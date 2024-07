Gemeente sluit Galderse Meren vanwege grote drukte

De Galderse Meren bij Breda zijn in de loop van de dinsdagmiddag door de gemeente Breda gesloten vanwege grote drukte. De toegangswegen naar de populaire plassen bij Breda zijn overvol en inmiddels gesloten voor het verkeer.

Door de tropische temperaturen hebben veel Bredanaars ervoor gekozen om verkoeling te zoeken bij de natuurplassen. Ook de stranden rondom de plassen zijn vol. Rond vier uur in de middagmiddag zijn de toegangswegen afgesloten door de gemeente.

Eenrichtingsverkeer

De gemeente raadt af om naar de natuurplas te komen. Eerder op de dag werd al eenrichtingsverkeer ingesteld om de drukte rond de Galderse Meren in goede banen te leiden.

Mensen die verkoelingen willen zoeken bij de plassen kunnen vooraf de druktemeter raadplegen. Deze gratis meter geeft informatie over de actuele drukte. Door via WhatsApp het woord ‘update’ te sturen naar 06-11709015 krijgen zonaanbidders informatie over de drukte bij de Galderse Meren.