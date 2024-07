Zwemmer vermist, politie staakt zoekactie met duikteam en helikopter

Bij zwemplas de IJzeren Man in Eindhoven is dinsdagmiddag gezocht naar een vermiste zwemmer. De politie en brandweer hebben een tijdlang met een duikteam en met een sonarboot het water doorzocht. Ook hing er een politiehelikopter in de lucht. Dat alles bleef zonder resultaat. Rond half zeven in de avond is besloten om de zoekactie te staken.

De vermiste man zou met een groepje aan het zwemmen zijn in het water. Toen het groepje het water uit wilde gaan, zagen ze de man niet meer, aldus de politie. De zoekactie is na enkele uren gestaakt. Door de begroeiing op de bodem van de plas, is het zicht van de sonarboot zeer beperkt. Ook wijzen de hulpdiensten op de omvang van het gebied, dat is te groot om het met een duiker af te speuren. "Zoeken in het water heeft dus geen meerwaarde, omdat de brandweer niks kan zien", legt de politie uit. Hoewel de fiets van de vermiste zwemmer nog bij de recreatieplas staat, houdt de politie de optie open dat hij naar huis is vertrokken. Agenten zullen bij zijn woonadres in Eindhoven langsgaan om dat te controleren. Het was dinsdagmiddag erg druk bij de zwemplas. Veel mensen keken vanaf de kant naar de zoekactie.

