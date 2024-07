Finse dressuurruiter Joanna 'beetje van ons', ze leerde in Riel het kunstje

De 35-jarige dressuuramazone Joanna Robinson uit Finland rijdt woensdag de Grand Prix van de Olympische Spelen in Parijs. De basis voor een goede prestatie met haar paard Glamouraline legde ze op haar eigen paardencentrum in Riel, waar ze met haar gezin ook woont. Samen met de Nederlandse trainer Remy Bastings werkte ze in Brabant toe naar de dag van de wedstrijd in Parijs.

Een vrolijke Joanne neemt de telefoon op vanuit Parijs: “Alles lijkt te gaan zoals het moet, de trainingen met Glamouraline verlopen goed hier ‘s ochtends, ze voelt zich goed. Hopelijk kunnen we weer rijden als op ons oude niveau.”

“Het is voor mij extra emotioneel dat we nu op de Spelen staan na alles wat er is gebeurd.”

Hun weg naar de Spelen verliep namelijk niet zonder slag of stoot. In de periode dat Joanna in 2021 naar Riel aan het verhuizen was, raakte ze betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. De vrachtwagen met paarden van Robinson stond met een lekke band langs de weg op hulp te wachten toen ze door een andere vrachtauto werden aangereden. Een van de dieren kwam om het leven en haar andere paarden, onder wie Glamouraline, raakten gewond. De merrie liep flinke wonden op bij het ongeluk. “Het is daarom voor mij wel extra emotioneel dat we nu op de Olympische Spelen staan na alles wat er gebeurd is”, vertelt de dressuuramazone. Er wordt in Finland met spanning uitgekeken naar de prestaties van Joanna en Glamouraline in Parijs. Het is namelijk al jaren geleden dat Finland meedeed aan dressuur in teamverband op de Olympische Spelen. Maar ook in Riel zullen mensen woensdag voor de tv zitten. Afgewisseld met haar wedstrijden legde ze daar, op haar eigen trainingscentrum VIX Equestrian, de basis voor een goede prestatie. “We zochten drie jaar geleden een plek in het centrum van Europa. We vielen in Riel voor de accommodatie, het dorp en de mensen”, vertelt Joanna. Ze kocht het complex en traint er sindsdien dressuurpaarden. En dat niet alleen, ze woont er met haar man en twee kinderen. “Ik heb me sinds de eerste dag thuis gevoeld. De mensen zijn warm en gastvrij.”

"Weet eerlijk gezegd niet hoeveel mensen in Riel weten dat ik in Parijs meedoe."