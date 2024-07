Floortje en Thijs zorgen ondanks medailledroogte voor feest in TeamNL Huis

Wie deze weken door Parijs loopt, hoeft niet lang te zoeken naar de plukjes Oranjefans. Toch is er één plek waar die kleur écht overheerst: het TeamNL Huis. Voor vrijwilligers Floortje van Ettro (22) en Thijs van Boekhold (18) uit Heeze hun thuishonk tijdens de Spelen. "Ik had al hoge verwachtingen, maar het is nog zó veel leuker."

Enorm. Zo kun je het TeamNL Huis - of beter: het TeamNL Terrein - het best omschrijven. Want daar is niet alleen concertzaal Zénith omgetoverd tot een oranje paradijs, ook daaromheen kunnen Nederlandse toeschouwers 'onze' sporters volgen via meerdere gigantische schermen, relaxen in een van de vele strandstoeltjes of even bijkletsen aan een van de bars.

Daar vinden we ook Thijs. Achter de cocktailbar, om precies te zijn. "Maar ik heb nog meer taken, hoor. Ik zit in team horeca. Dat betekent dus veel biertjes tappen, werken in de foodtrucks en vooral mensen blij maken."

Dat laatste is deze dagen misschien wel éxtra hard nodig. Want waar het epicentrum van TeamNL normaal bekend staat om de grootste huldigingen, moeten we dit jaar nog altijd wachten op dat eerste feestje. Had ook Thijs niet aan zien komen.