Bewusteloze vrouw gered uit huis waar brand woedt

Een vrouw is dinsdagnacht door de brandweer gered uit haar huis aan de Oudland van Altenastraat in Sleeuwijk, waar brand woedde. Het vuur was ontstaan in de keuken.

Vermoedelijk werd de bewoonster wakker van de rookmelder, probeerde ze daarop naar buiten te gaan maar raakte ze halverwege bewusteloos. Buurtbewoners werden ook wakker van de rookmelder en belden de brandweer. Die heeft de vrouw uit haar huis gehaald, eerste hulp verleend en het vuur in de keuken gedoofd. Traumaheli

Naast de brandweer kwamen ook twee ambulances en een traumahelikopter naar de Oudland van Altenastraat om hulp te verlenen. De vrouw is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het huis en de huizen daarnaast gecontroleerd en geventileerd om de rook buiten te krijgen.

Hoe de brand in de keuken van het huis kon uitbreken, wordt onderzocht (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).