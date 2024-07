Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vandaag weer veel Brabanders in actie. Onder meer op de triatlon, in het hockey en het zwemmen. We zetten voor het gemak op een rijtje welke sporters uit onze provincie woensdag in actie komen.

Om acht uur vanochtend komt Maya Kingma uit Breda in actie op de triatlon. De afgelopen dagen was de triatlon veelvuldig in het nieuws, vanwege het vieze water van de Seine. Daarop werd de triatlon voor mannen uitgesteld van gisteren naar vandaag. Die vindt nu na de vrouwenwedstrijd plaats. De waterkwaliteit is inmiddels in orde.

Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther komt vandaag in het olympisch judotoernooi, dat om halfelf begint, in actie in de categorie tot 70 kilogram. Van Dijke geldt als medaillekandidaat. Begin dit jaar kampte ze nog met een hernia.

De hockeymannen nemen het om halfzes vanmiddag op tegen Duitsland. Gisteren bleef de ploeg van de Boxtelse bondscoach Jeroen Delmee tegen Groot-Brittannië nog steken op een 2-2 gelijkspel. Oranje gaf tijdens dit duel een 2-0 voorsprong uit handen. Een van de oranjetreffers kwam op naam van Floris Wortelboer uit Teteringen.

Om kwart over acht vanavond nemen de Nederlandse hockeyvrouwen het tijdens de Olympische Spelen op tegen China. De eerste twee groepswedstrijden heeft Nederland al gewonnen. Het werd 6-2 tegen Frankrijk en 2-1 tegen Duitsland.

Om halfnegen vanavond komt zwemster Marrit Steenbergen in actie in de finale van de 100 meter vrije slag. Steenbergen tikte gisteren in de halve finale aan na 52,86 seconden, daarmee ging ze als vijfde door naar de eindstrijd. Steenbergen is niet de grote titelfavoriet, maar geldt wel als medaillekandidaat.

Om kwart over tien vanavond komt Chelsey Heijnen uit Roosendaal in actie in de kwartfinale van het olympisch bokstoernooi. Ze treft daarin de als tweede geplaatste Braziliaanse Beatriz Soares. Zij is oud wereldkampioene en won tijdens de Spelen in 2021 zilver. Heijnen begon het olympisch bokstoernooi, in de klasse tot 60 kilogram, maandag met een zege op Won Ungyong uit Korea. Bij winst op Soares is de Roosendaalse al zeker van een bronzen medaille.