Bij dit café staat naast bier en bitterballen nu ook zonnebrand op het menu

Zodra de zon schijnt, zitten de terrassen weer bomvol. Zonnebril op, portemonnee mee, telefoon in de hand. Maar één ding vergeten terrasbezoekers vaak: zonnebrandcrème. “We merken dat veel mensen zich daardoor niet of nauwelijks insmeren en dat is zorgwekkend”, zegt horecaondernemer Peter Forger. Maar daar hebben ze bij zijn café Taveerne 't Pantoffeltje in Den Bosch een oplossing voor.

Naast een biertje en een portie bitterballen brengt de bediening voortaan ook een klein tubetje zonnebrand naar hun gasten. "Om te voorkomen dat gasten verbranden”, zegt Forger. Maar deze ludieke toevoeging heeft een serieuze boodschap: 'bescherm je huid'.

Want 28 procent van de zonverbrandingen gebeurt op het terras of in de tuin. Mitra Tebbe-Gholami is dermatoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en weet hoe belangrijk het is om je in te smeren. “Want hoe vaker iemand verbrandt door de zon, hoe groter de kans op huidkanker is.” Tegenwoordig krijgt 1 op de 5 Nederlanders huidkanker waarvan de zon de grootste oorzaak is.

Het aanbieden van zonnebrand op het terras is zeker niet nieuw, maar de manier waarop wel. Voorheen stonden op een tafeltje bij de ingang van het café een paar flessen zonnebrand. “Nu staat op elk tafeltje een klein flesje, waardoor de drempel om jezelf in te smeren lager wordt. We zien dat de tubetjes leeg gaan, dus dat is een goed teken.”