112-nieuws: auto op zijn kop langs A50 • fietsster aangereden

11.10

In een bedrijfspand aan de Argon in Oud Gastel is woensdagmiddag een grote hoeveelheid drugs aangetroffen: ongeveer 20 kilo aan harddrugs en 3,5 kilo aan softdrugs. Deze zijn in beslag genomen. Er is nog geen verdachte opgepakt, meldt de politie. Het pand kwam bij de politie in beeld door een onderzoek naar ondermijning, een vorm van criminaliteit waarbij de grens tussen de legale bovenwereld en de illegale onderwereld vervaagt.